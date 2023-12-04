Орловские спасатели освободили из снежного плена две скорые

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8:30, 4 декабря 2023 года
Орловские спасатели освободили из снежного плена две скорыеКареты ехали на помощь больному и застряли.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В Орловской области сотрудники МЧС помогли вытащить из снега два автомобиля скорой помощи. Это произошло в районе деревни Меркулово Мценского района.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, на помощь выдвинулась 12-я пожарно-спасательная часть. Спасатели вытащили на тросу оба автомобиля.
Сергей Силаев
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