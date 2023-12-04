понедельник 4.12.2023 16:21:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:00, 4 декабря 2023 года

Город Ливны соберет посылку по просьбе бойцов СВО

Готовить ее будет Сергей Трубицин с жителями и местным бизнесом.

Фото: архив

Участники специальной военной операции из Орловской области обратились за поддержкой. Бойцам нужны тепловизоры, генератор, рации, бинокли, дизельные отопители, печки-буржуйки, набор инструментов и другие принадлежности.

Для бойцов к зиме нужно приобрести спальные мешки, туристические коврики и сиденья, зимние бушлаты, влагозащитные костюмы, термобелье, зимние шапки, перчатки и балаклавы, носки и сапоги. Соберём на фронт продукты питания – консервы, каши, сладости, чай, кофе, сахар, муку, овощи и питьевую воду, - написал советник губернатора Сергей Лежнев.

Готовить посылку по поручению губернатора будет глава Ливен Сергей Трубицин с местными жителями и бизнесом.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.