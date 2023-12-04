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9:00, 4 декабря 2023 года Город Ливны соберет посылку по просьбе бойцов СВО Готовить ее будет Сергей Трубицин с жителями и местным бизнесом.



Фото: архив

Участники специальной военной операции из Орловской области обратились за поддержкой. Бойцам нужны тепловизоры, генератор, рации, бинокли, дизельные отопители, печки-буржуйки, набор инструментов и другие принадлежности.



– Для бойцов к зиме нужно приобрести спальные мешки, туристические коврики и сиденья, зимние бушлаты, влагозащитные костюмы, термобелье, зимние шапки, перчатки и балаклавы, носки и сапоги. Соберём на фронт продукты питания – консервы, каши, сладости, чай, кофе, сахар, муку, овощи и питьевую воду, - написал советник губернатора Сергей Лежнев.



Готовить посылку по поручению губернатора будет глава Ливен Сергей Трубицин с местными жителями и бизнесом.





Сергей Силаев



