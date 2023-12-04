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8:00, 4 декабря 2023 года Орловец "избил" иномарку на парковке Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив

Орловчанке, проживающей в областном центре на улице Максима Горького, повредили машину. Все случилось в обед: женщина услышала звуки ударов, после чего выглянула в окно и увидела неизвестного мужчину.



Выйдя к автомобилю BMW, женщина обнаружила вмятины на заднем крыле и обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело.



По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, к повреждению авто может быть причастен 64-летний мужчина. Его допросили, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.





Сергей Силаев



