Орловчанке, проживающей в областном центре на улице Максима Горького, повредили машину. Все случилось в обед: женщина услышала звуки ударов, после чего выглянула в окно и увидела неизвестного мужчину.
Выйдя к автомобилю BMW, женщина обнаружила вмятины на заднем крыле и обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, к повреждению авто может быть причастен 64-летний мужчина. Его допросили, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.