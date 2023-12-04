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17:00, 3 декабря 2023 года Орловский боксер Платон Козлов вышел в финал первенства мира В полуфинале спортсмен одержал победы единогласным решением.



Фото: центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловец Платон Козлов вышел в финал первенства мира по боксу. В полуфинале Платон одолел оппонента из Киргизии. Победу присудили единогласным решением судей.



Как сообщили в центре физкультурных и спортивных мероприятий, на поединок за золото Платон Козлов выйдет против албанца Мака Адама. Финальные бои первенства пройдут 3 и 4 декабря. За звание лучших на планете в Ереване поборются девять юношей и девушек из России.





Сергей Силаев



