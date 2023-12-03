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15:00, 3 декабря 2023 года

В Мценском районе Орловщины увековечили память Владислава Немцева, погибшего в СВО

Памятная доска появилась на здании Отрадинской школы.

Фото: социальные сети Екатерины Ерохиной

В Мценском районе Орловской области 3 декабря на здании Отрадинской школы открыли памятную доску Владиславу Немцеву, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в социальных сетях сообщила глава Мценского района Екатерина Ерохина.

Владислав жил, учился и трудился в родном селе. Он по первому зову Родины ушел ее защищать. Благодаря таким людям, как Владислав – отважным, мужественным, преданным Отечеству – Россия всегда будет сильным и независимым государством. Он вырос достойным человеком, истинным патриотом своей страны - написала глава района.

В память о Владиславе внутри школы появилась парта Героя. Орловец погиб 7 июня 2023 года. Награжден орден Мужества посмертно.


Сергей Силаев
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