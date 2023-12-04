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18:00, 3 декабря 2023 года

Орловские игрушки и гармошку официально признали изделиями народных промыслов

Решения приняты на заседании экспертного совета.

Фото: архив

К изделиям народных художественных промыслов официально отнесли "Чернышенские игрушки": "Птицу-свистульку " и "Кукушку со свистком" орловского мастера Натальи Чибисовой. Гармонь-ливенка, созданная в ливенской мастерской, также признана изделием художественных промыслов.

Решения приняты на заседании художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Художественно-экспертный совет рекомендовал направить эти изделия на регистрацию в качестве признанных образцов в Минпромторг России, с указанием традиций народных художественных промыслов, в соответствии с которыми они изготовлены, - отметили в пресс-службе правительства региона.


Сергей Силаев
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