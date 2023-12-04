Главная » Новости



18:00, 3 декабря 2023 года Орловские игрушки и гармошку официально признали изделиями народных промыслов Решения приняты на заседании экспертного совета.



Фото: архив

К изделиям народных художественных промыслов официально отнесли "Чернышенские игрушки": "Птицу-свистульку " и "Кукушку со свистком" орловского мастера Натальи Чибисовой. Гармонь-ливенка, созданная в ливенской мастерской, также признана изделием художественных промыслов.



Решения приняты на заседании художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



– Художественно-экспертный совет рекомендовал направить эти изделия на регистрацию в качестве признанных образцов в Минпромторг России, с указанием традиций народных художественных промыслов, в соответствии с которыми они изготовлены, - отметили в пресс-службе правительства региона.





Сергей Силаев



