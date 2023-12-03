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11:00, 3 декабря 2023 года

Орловцы предложат собрать спилс-карты на международной выставке "Россия"

Проверить знания географии можно с 12 по 17 декабря.

Фото: пресс-служба правительства региона

На стенде Орловской области международной выставки "Россия" посетители проверят знания географии и попробуют собрать спилс-карты.

Спилс-карта – это инновационная разработка, представляющая собой набор магнитных игровых элементов, выполненных в форме территориальных единиц государств и регионов, - пояснили в пресс-службе областного правительства.

В нашем регионе игра пользуется популярностью. В нее играют на туристических слетах, во время праздников.

Напомним, международная выставка-форум "Россия" открыта на ВДНХ в Москве до 12 апреля 2024 года. Орловская область подготовила 17 тематических недель, в рамках которых представит достижения в области сельского хозяйства, промышленности, культуры, спорта, искусства.


Сергей Силаев
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