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16:40, 2 декабря 2023 года

Орловщина вновь доставила гуманитарный груз в зону СВО

На этот раз помощь отправилась в район Кременной.


На фронт отправили, все, что просили бойцы: два дизельных генератора, квадрокоптер Mavik 3, комплект видеонаблюдения на 6 камер ночного видения. Вручили строительный материал: плёнку, утеплитель, а также сетку-рабицу и маскировочные сети.

"Как уже не раз было сказано, мы выполняем и индивидуальные заказы солдат, оперативно нуждающихся в поддержке. Так, в одно из подразделений где служат наши земляки передали генератор. Другому нашему земляку доставили газовые баллоны, пропановые редукторы, шланги и канистры под топливо. Сразу трем боевым формированиям (в том числе для разведки и орловских артиллеристов, наших давних друзей, которым ранее передавали автомобиль) закупили колёса зимнее. Другому подразделению помогли с приобретением комплектов зимней формы и обуви, разгрузочных жилетов, запчастей и комплекта видеонаблюдения." - сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.


Александра Бахтина
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