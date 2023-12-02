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15:12, 2 декабря 2023 года В Орловской области объявлено штормовое предупреждение В ближайшее время на Орловщине прогнозируют сильные осадки, усиление ветра и гололедицу.





В Орловской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшее время на Орловщине прогнозируют сильные осадки, усиление ветра и гололедицу. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, утром и днём 3 декабря на орловщине ожидается комплекс неблагоприятных явлений: местами налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра 18 м/с, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Температура ночью 5-10 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.



Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на соблюдение мер безопасности!





Александра Бахтина



