Орловщина отправила на фронт семь тысяч блиндажных свечей

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18:00, 2 декабря 2023 года
Орловщина отправила на фронт семь тысяч блиндажных свечейНаш регион доставил большой гуманитарный груз бойцам СВО в район Бахмута.
Фото: Орловская митрополия
Орловская область доставила большой гуманитарный груз бойцам СВО в район Бахмута. В доставке участвовал благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов.
В зону СВО орловчане привезли все, о чем просили военнослужащие: 10 тонн питьевой воды, 10 тонн овощей (картофель, капуста, морковь, чеснок, лук, яблоки, масло), 250 печей-буржуек.
Как сообщает Орловская митрополия, нашим воинам передали первую партию окопных свечей — почти 7 тысяч штук. Их изготовили орловские верующие.
Александра Бахтина