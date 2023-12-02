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Главная » Новости

17:00, 2 декабря 2023 года

В Орловской области единое пособие в новом году получат тысячи детей

Социальные выплаты назначены на 45 528 детей.


С начала года в Орловской области единое пособие назначено на 45 528 детей. Пособие также получает 1 271 беременная женщина в случае, если срок ее беременности составляет 6 и более недель и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.
 
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", чаще всего для оформления пособия граждане используют портал госуслуг, через него подано большинство заявлений. Остальные семьи оформили выплаты лично в отделениях СФР или многофункциональных центрах.

Напомним, что единое пособие назначается если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства или фактического проживания заявителя. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет ежемесячное пособие назначается на каждого такого ребенка.



Александра Бахтина
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