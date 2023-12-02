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14:00, 2 декабря 2023 года

В Орле заработала новогодняя почта Деду Морозу

С 1 декабря в почтовых отделениях по всей стране появились ящики для писем Деду Морозу.


Почтовые ящики для писем Деду Морозу появявились 1 декабря в отделениях почты по всей стране. Послания можно отправить до 31 декабря. Порядка 100 ящиков установлены в центральных отделениях крупных городов.

В Орле письмо можно отправить на главпочтампе и в отделениях почтовой связи. Послание можно будет передать не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам – удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хелу Мучи, марийскому Йушто Кугызу, якутскому Чысхаану и другим. Для удобства их адреса будут размещены на табличках рядом с новогодними ящиками.

Чтобы получить ответ от главного новогоднего волшебника, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом. Отмечается, что отправить письмо Деду Морозу можно и опустив его в обычный ящик, главное, чтобы был указан адресат.

 




Александра Бахтина
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