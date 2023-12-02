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Главная » Новости

15:00, 2 декабря 2023 года

Для Орловских детей-инвалидов реабилитация станет доступнее

В Орловском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ появился специализированный автомобиль.

Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

В Орловском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ появился специализированный автомобиль для перевозки детей–инвалидов, в том числе колясочников.

Машину приобрели в рамках госпрограммы «Доступная среда».  Автомобиль оснащен электрическим подъемником для инвалидной коляски. Транспорт будет использоваться для работы по проекту «Домашний микрореабилитационный центр». Проект помогает организовать реабилитационный процесс качественно и в требуемом объеме для детей-инвалидов на дому.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла" , реабилитацию в домашних условиях с выездом мультидисциплинарной бригады специалистов смогут получить ещё больше детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, у которых по состоянию здоровья нет возможности посещать реабилитационные учреждения.


Александра Бахтина
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