Для Орловских детей-инвалидов реабилитация станет доступнее
В Орловском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ появился специализированный автомобиль.
Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"
В Орловском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ появился специализированный автомобиль для перевозки детей–инвалидов, в том числе колясочников.
Машину приобрели в рамках госпрограммы «Доступная среда». Автомобиль оснащен электрическим подъемником для инвалидной коляски. Транспорт будет использоваться для работы по проекту «Домашний микрореабилитационный центр». Проект помогает организовать реабилитационный процесс качественно и в требуемом объеме для детей-инвалидов на дому.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла" , реабилитацию в домашних условиях с выездом мультидисциплинарной бригады специалистов смогут получить ещё больше детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, у которых по состоянию здоровья нет возможности посещать реабилитационные учреждения.