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15:00, 2 декабря 2023 года Для Орловских детей-инвалидов реабилитация станет доступнее В Орловском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ появился специализированный автомобиль.



Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"

В Орловском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ появился специализированный автомобиль для перевозки детей–инвалидов, в том числе колясочников.



Машину приобрели в рамках госпрограммы «Доступная среда». Автомобиль оснащен электрическим подъемником для инвалидной коляски. Транспорт будет использоваться для работы по проекту «Домашний микрореабилитационный центр». Проект помогает организовать реабилитационный процесс качественно и в требуемом объеме для детей-инвалидов на дому.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла" , реабилитацию в домашних условиях с выездом мультидисциплинарной бригады специалистов смогут получить ещё больше детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, у которых по состоянию здоровья нет возможности посещать реабилитационные учреждения.





Александра Бахтина



