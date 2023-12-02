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16:00, 2 декабря 2023 года Орловская елка на ВДНХ заиграла огнями Всего на выставке-форуме представлено 90 главных елей страны.



Фото: Пресс-служба областного правительства

На орловской елке, в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» зажглись новогодние огни. На 90 главных елях страны, украшенных в стилистике народных художественных промыслов всех 89 регионов РФ.



Новогодняя елка Орловской области украшена по мотивам вышивки орловский спис (птица-пава). На ней размещены гирлянды в виде элементов мценского кружева, чернышенские и плешковские игрушки.



Как сообщили в пресс-службе правительства, восемнадцать Дедов Морозов народов страны дали старт празднованию Нового года. После официальной церемонии главные волшебники провели экскурсии по экспозиции и рассказали об особенностях национальных украшений хвойных красавиц, символизирующих достояния регионов.







Александра Бахтина



