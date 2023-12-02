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13:00, 2 декабря 2023 года

В Мценском районе открыли игровой комплекс

Детская площадка появилась в селе Отрадинское.

Фото: соцсети главы Мценского района

В селе Отрадинское Мценского района появилась новая детская площадка. Средства на строительство площадки выделили предприниматели. На реализацию проекта направлено более трех миллионов рублей. Из бюджета района направлено также пятьсот тысяч рублей. 

"Ход работ контролировался строительным надзором. Объект завершен, работы выполнены качественно, и, надеюсь, площадка будет радовать детвору села долгие годы." - сообщила глава Мценского района Екатерина Ерохина в социальных сетях.

На открытии юные амчане получили сладкие сувениры, а артисты районного дома культуры провели игровую программу. Праздник получился веселый, яркий и снежный, рассказала Екатерина Ерохина.




Александра Бахтина
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