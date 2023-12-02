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21:00, 1 декабря 2023 года Орловскому отделению фонда "Защитники Отечества" исполнилось полгода За это время поступило порядка тысячи обращений.







Цель фонда - в режиме одного окна помочь решить проблемы и вопросы, возникающие у ветеранов боевых действий, семей участников СВО и погибших бойцов. Региональный фонд начал работу в начале лета, за это время поступило около тысяч обращений, большая часть из них решена.



Специалисты решают разные вопросы: от трудоустройства и оформления выплат и документов, до материальной и моральной поддержки - социализации и вовлечению в культурную жизнь. Большое внимание уделяют реабилитации вернувшихся бойцов из зоны СВО.



– Благодаря взаимодействию и плотному сотрудничеству с боевым братством, мы уже направляли в санатории для поправки здоровья и уже составляем график на следующий год, - отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Орловской области Ольга Анисимова.



Также фонд сотрудничает с юристами, психологами, медико-социальной экспертизой. Филиал работает не только в Орле но и еще в шести районах области.





Татьяна Тимохина



