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20:30, 1 декабря 2023 года Состоялась декабрьская сессия облсовета Одним из основных вопросов стал бюджет на 2024 год.







В здании областного правительства 1 декабря состоялась декабрьская сессия Орловского областного совета народных депутатов. Парламентарии в окончательной редакции утвердили бюджет на 2024 год.



– Мы сконцентрировали расходы на следующих направлениях: поддержка участников СВО и членов их семей, социальная защита - прокомментировал руководитель фракции "Единая Россия" в Орловском облсовете Михаил Вдовин.



Согласно принятому документу, общий объем доходов увеличен на 552 миллиона рублей и составил 55,1 миллиарда рублей, расходы увеличились на 446,5 миллиона и составили 56,4 миллиарда.



– Приоритеты фракция КПРФ обозначила в первом чтении. Это вопросы связанные с ЖКХ, здравоохранением - отметил руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете Иван Дынкович.



Бюджет сохранил социальную направленность. Помимо главного финансового документа были рассмотрены еще порядка трех десятков вопросов. С подробностями – Екатерина Габова.





Екатерина Габова



