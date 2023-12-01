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19:00, 1 декабря 2023 года

Губернатор Клычков встретился с женами и матерями мобилизованных

Стороны обсудили меры социальной поддержки.

Фото: пресс-служба правительства региона

Встреча главы региона Андрея Клычкова с матерями мобилизованных орловцев прошла 1 декабря в областной администрации. В ходе обсуждения орловчанки высказали пожелания и предложения по вопросам, с которыми они сталкиваются чаще всего.

Для нас очень важно проанализировать те меры поддержки мобилизованным орловцам и их семьям, которые сейчас оказываются, чтобы понять: какие из них востребованы, какие не очень, какие меры необходимо добавить. Сейчас мы изучаем наш региональный опыт и опыт других регионов в этой сфере, чтобы выработать лучшие практики. И наша с вами встреча имеет ту же цель: узнать, где необходимы корректировки для совершенствования этой работы, - отметил глава региона.

Участникам СВО и членам их семей за счет средств областного бюджета уже предоставляются различные меры соцподдержки. Также помогает орловский филиал фонда Защитники Отечества. В 2023 году поступило порядка 1000 обращений, большая часть вопросов была разрешена.


Сергей Силаев
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