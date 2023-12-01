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18:30, 1 декабря 2023 года В Орловской области бывший налоговый инспектор ответит перед судом за взятку почти в полмиллиона Расследование уголовного дела завершили следственные органы.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против экс-инспектора налоговой службы, которого заподозрили в получении взятки в размере 460 тысяч рублей.



Как установили в следственном комитете, обвиняемая 1 сентября 2023 года получила взятку в размере 460 тысяч от жителя Орла. Взамен взяткодатель хотел остаться без проверок налоговой на пять лет.



– Обвиняемая лично получила от жителя города Орла денежные средства в сумме 460 тыс рублей в качестве взятки за совершение в пользу взяткодателя действий, а именно за способствование в силу занимаемого ею должностного положения невключению общества с ограниченной ответственностью, генеральным директором которого является взяткодатель, в планы выездных налоговых проверок УФНС России по Орловской области в течение последующих 5 лет, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Уголовное дело направлено в суд. Его возбудили на основании материалов УФНС и УФСБ России по Орловской области.





Сергей Силаев



