Главная » Новости



17:30, 1 декабря 2023 года Первые орловцы увидели премьеру тургеневской "Аси" Показ прошел в драмтеатре.







1 декабря в орловском драмтеатре пройдет премьера спектакля по повести Ивана Тургенева "Ася". Первые зрители уже увидели постановку во время предпремьерного показа.



Режиссером-постановщиком выступила Нелли Галченко. В роли Аси – Елизавета Рыбянцова. Ася стала настоящим символом тургеневской девушки. Зритель увидит спектакль о любви двух молодых людей, русских Ромео и Джульетты. Но если в трагедии Шекспира причины, разлучившие молодых людей ясны, то в повести Тургенева все загадочно и запутано.





Эва Стасюлевич



