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Главная » Новости

11:00, 2 декабря 2023 года

Орловскому ветерану вручили юбилейную медаль

Почетной награды удостоен Николай Николаевич Орлов.

Фото: портал Орловской области

Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Николаевичу Орлову вручили юбилейную медаль "80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков". Фронтовика навестил начальник территориального управления мэрии Орла по Железнодорожному району Максим Барбашов.

Николай Николаевич попросил отремонтировать пластиковое окно в подъезде. Работы выполнили в течение часа.

Ветеран войны Николай Николаевич Орлов был призван на фронт в октябре 1944 года. Сражался с фашистами в Восточной Пруссии. Победу встретил под Кенигсбергом. С 1946-го по 1951 год служил на Дальнем Востоке в звании старшины.

После возвращения на родину работал кочегаром в паровозном депо Орловского отделения железной дороги, трудился помощником машиниста на поезде "Москва - Орел". В 1965 году строил Орловский сталепрокатный завод, где в дальнейшем был начальником цеха. В 2001 году ушел на заслуженный отдых.

Николай Николаевич Орлов награжден медалью "За победу над Германией" и трудовым орденом "Знак Почета".




Сергей Мерцалов
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