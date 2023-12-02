Главная » Новости



11:00, 2 декабря 2023 года Орловскому ветерану вручили юбилейную медаль Почетной награды удостоен Николай Николаевич Орлов.



Фото: портал Орловской области

Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Николаевичу Орлову вручили юбилейную медаль "80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков". Фронтовика навестил начальник территориального управления мэрии Орла по Железнодорожному району Максим Барбашов.



Николай Николаевич попросил отремонтировать пластиковое окно в подъезде. Работы выполнили в течение часа.



Ветеран войны Николай Николаевич Орлов был призван на фронт в октябре 1944 года. Сражался с фашистами в Восточной Пруссии. Победу встретил под Кенигсбергом. С 1946-го по 1951 год служил на Дальнем Востоке в звании старшины.



После возвращения на родину работал кочегаром в паровозном депо Орловского отделения железной дороги, трудился помощником машиниста на поезде "Москва - Орел". В 1965 году строил Орловский сталепрокатный завод, где в дальнейшем был начальником цеха. В 2001 году ушел на заслуженный отдых.



Николай Николаевич Орлов награжден медалью "За победу над Германией" и трудовым орденом "Знак Почета".









Сергей Мерцалов



