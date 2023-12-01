Баскетболисты ОГУ сыграют два матча в рамках ассоциации студенческого баскетбола

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18:00, 1 декабря 2023 года
Баскетболисты ОГУ сыграют два матча в рамках ассоциации студенческого баскетболаВ гости к нашей команде приезжают соперники из Москвы и Санкт-Петербурга.
архив "Вести-Орел"
В Орле состоится тур элитного дивизиона ассоциации студенческого баскетбола. Мужская сборная ОГУ проведет два матча.
2 декабря в 16:30 орловцы встретятся с баскетболистами столичного МГУ, а 3 декабря в 14:30 состоится матч против Ленинградского государственного университета.
Все матчи пройдут на площадке спорткомплекса ОГУ по адресу: ул. Скворцова, 5. Вход для болельщиков – свободный.
Анастасия Дорохова
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