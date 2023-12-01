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15:04, 1 декабря 2023 года

В Орловской области дети погибших военнослужащих получат дополнительные меры поддержки

Такое решение приняли на декабрьской сессии облсовета.


В Орловской области расширен спектр мер государственной поддержки семей военнослужащих, сотрудников Росгвардии и имеющих звание полиции, сотрудников органов исполнительной власти и федеральных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, умерших вследствие получения военной травмы после увольнения с военной службы.

По информации пресс-службы правительства региона, изменения в законодательстве касаются несовершеннолетних детей, лиц старше 18 лет, ставших инвалидами до совершеннолетия, а также студентов-очников до 23 лет.

Эти категории граждан наделены правами на:

- внеочередное оказание медпомощи;
- личный прием в первоочередном порядке;
- физкультурно-оздоровительные услуги на спортивных объектах, находящихся в госсобственности;
- получение юридической помощи от государства.

Также орловцы будут получать оплату расходов на газификацию.


Сергей Силаев
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