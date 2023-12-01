Главная » Новости



16:30, 1 декабря 2023 года В Орле представлено полсотни работ Никаса Сафронова Выставка открылась в музее ИЗО.







В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка Народного художника России Никаса Сафронова "О чем молчат картины". Последний раз его работы орловцы могли видеть три с половиной года назад.



В экспозиции представлено более 50 живописных и графических работ, созданных с конца 1990-х годов до 2021-го года. Первые зрители уже увидели пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm Vision. Часть полотен подсвечена так, как если бы картина светилась изнутри, причем свет меняет оттенки работы.



Выставка работает по 28 января 2024-го года.





Эва Стасюлевич



