В Орле представлено полсотни работ Никаса Сафронова
Выставка открылась в музее ИЗО.
В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка Народного художника России Никаса Сафронова "О чем молчат картины". Последний раз его работы орловцы могли видеть три с половиной года назад.
В экспозиции представлено более 50 живописных и графических работ, созданных с конца 1990-х годов до 2021-го года. Первые зрители уже увидели пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm Vision. Часть полотен подсвечена так, как если бы картина светилась изнутри, причем свет меняет оттенки работы.