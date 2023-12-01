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19:30, 1 декабря 2023 года Первые выходные декабря в Орле будут снежными В воскресенье температура поднимется до плюсовых отметок.



Фото: архив

Синоптики прогнозируют на грядущие выходные в Орле и области снегопад. А вместе с ним и потепление до нуля градусов.



Судя по прогнозу Росгидрометцентра России, в субботу 2 декабря ожидается температура -7...-5 градуса. Пасмурно, небольшой снег. А в воскресенье 3 декабря в ночное время -7, а вот днем уже до +1 градуса. Мокрый снег.



Атмосферное давление ниже нормы. По предварительному прогнозу, на следующей неделе похолодает уже до -13.





Ольга СУПОНЕВА



