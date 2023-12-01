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17:00, 1 декабря 2023 года В орловское медучреждение приобрели оборудование почти на 75 миллионов рублей Новая медтехника пополнила поликлинику города Ливны.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Обновление стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Всего закуплена 21 единица оборудования на общую сумму 74 миллиона рублей, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



В рентгенологическом кабинете теперь новый цифровой аппарат на три рабочих места. В день здесь могут проводить до 150 исследований. Также приобретен маммограф, в физиотерапии обновили приборы, в кабинет функциональной диагностики поставили аппарат для ультразвуковых исследований. Кроме того, в поликлинике открыли эндоскопический кабинет. Раньше пациенты могли пройти обследование только в стационаре.





Сергей Мерцалов



