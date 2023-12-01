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14:39, 1 декабря 2023 года

В Орловской области приняли бюджет на 2024 год

Его утвердили в окончательной редакции.

Фото: архив

1 декабря на декабрьской сессии Орловского облсовета приняли бюджет на 2024 год в окончательной редакции. Была рассмотрена таблица поправок, а также учтены изменения налоговых и неналоговых доходов, а также поступлений из федерального бюджета.

Общий объем доходов увеличен на 552 миллиона рублей и составил 55,1 миллиарда рублей. Расходы увеличились на 446,5 миллиона и составили 56,4 миллиарда, сообщили в пресс-службе областного правительства. Расходы на национальные проекты составят 5,9 миллиарда рублей.



Сергей Силаев
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