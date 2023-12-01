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15:30, 1 декабря 2023 года "Орловский бриллиант" стал семикратным чемпионом России по кикбоксингу Владислав Туйнов победил в Перми.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские кикбоксеры завоевали три медали на чемпионате России, который проходил в Перми. Семикратным обладателем золотой награды стал Владислав Туйнов, выступавший в разделе "К1". Он провел три боя и одержал три победы. В 2024 году в составе сборной России Туйнов может принять участие во Всемирных играх в Казани.



Серебряную медаль престижного турнира завоевала орловчанка Анастасия Фасхутдинова. Бронза в активе еще одного нашего земляка Александра Степанова.



Отметим, что чемпионат России по кикбоксингу проходил в Перми с 27 ноября по 1 декабря. В соревнованиях участвовали 559 спортсменов из 54 регионов страны.





Вести-Орёл



