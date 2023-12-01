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12:31, 1 декабря 2023 года Орловцам объяснили разницу между крупногабаритным и строительным мусором Разъяснения дала УК "Зеленая роща".



Фото предоставлено УК "Зеленая роща"

С начала мусорной реформы не утихают споры о том, какой мусор можно выкидывать на контейнерную площадку, а какой нельзя. Самые частые вопросы возникают именно с крупногабаритными и строительными отходами. Строительный мусор часто путают с крупногабаритным. Принципиальная разница между ними состоит в том, что строительные отходы остаются после строительства, капитального ремонта или сноса домов, а крупногабаритные – после текущего и косметического ремонта, а также при избавлении от мебели и бытовой техники, отслуживших свой срок.





Напомним, что региональный оператор занимается вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), в состав которых входят крупногабаритные отходы (КГО). ТКО - это отходы, которые производит человек в процессе жизнедеятельности. Это пищевые отходы, упаковка, пришедшая в негодность одежда или другие бытовые предметы и пр. Ключевое слово здесь «бытовые». К крупногабаритным отходам относятся ТКО, размер которых не позволяет складировать их в стандартные контейнеры. Это бытовая техника, мебель, сантехника, обои, окна, двери, линолеум и другие мелкие отходы после косметического ремонта. Если с ТКО, которые можно разместить в мусорном ведре, а затем в контейнере, обычно вопросов не возникает, то с КГО случаются сложности. Ситуация обостряется, когда КГО оказываются где угодно, только не в положенном месте. Отвечая на самый распространенный вопрос "Куда отнести крупногабаритный мусор?", регоператор сообщает следующее. Если на территории многоквартирного дома или на общей контейнерной площадке нет бункера, то гражданам необходимо позвонить в управляющую компанию и выяснить местоположение ближайшей площадки, оборудованной для складирования КГО или самостоятельно выбрать подходящую площадку в Орле на сайте регоператора.



Оставлять крупногабаритные отходы возле подъезда многоквартирного или рядом с контейнером запрещено. Если КГО находятся в бункере или на специально оборудованной площадке, то регоператор организует их вывоз не реже 1 раза в неделю. Но в случае, когда КГО оказывается возле подъезда или в любом другом месте, вывоз осложняется. Дело в том, что забрать данный вид отходов от подъездов спецтехникой технически очень сложно. Именно для этого и оборудуются площадки и устанавливаются бункеры. Более того, в обязанности регоператора не входит вывоз отходов с необорудованным мест для их складирования, в данном случае от - подъездов.



Что делать, если КГО все же оказались возле подъезда или на земле? Обратиться в управляющую компанию (если это площадка многоквартирного дома) или орган местного самоуправления (если это площадка общего пользования) с просьбой организовать транспортировку отходов до бункера или контейнерной площадки, оборудованной для складирования КГО. В данном случае это обязанность законом закреплена именно за ними.



Что касается строительных отходов, то здесь ситуация совершенно другая. Строительный мусор часто относят к КГО, ведь он похож по характеристикам на этот вид отходов. Строительные отходы также не помещаются в стандартный контейнер, не поддаются прессованию и транспортировке обычным мусоровозом. Однако, как правило, строительный мусор имеет значительно больший вес, а иногда может представлять опасность для здоровья человека. К строительным отходам относятся остатки от разбора зданий и сооружений, кирпич, камень, куски бетона, стеновые блоки, перегородки из гипсокартона, арматура, бревна, доски, кровельные покрытия, черепица, рубероид, шифер, сухие и разбавленные строительные смеси, емкости из-под красок, вентиляционные блоки, битумные отходы и пр. Такие отходы не относятся к ТКО. Их запрещено складировать в обычные контейнеры, так как они могут быть опасными для человека, а также потому что могут повредить мусоровоз. Кроме того, строительные отходы запрещено вывозить на общие мусорные полигоны. И региональные операторы не обязаны забирать такие отходы, даже если они находится на контейнерной площадке.



Если у гражданина или юридического лица образовались строительные отходы, то они обязаны самостоятельно организовать их вывоз. Как это сделать? Необходимо обратиться в специализированную компанию, которая имеет разрешительную документацию на обращение с данным видом отходов. Контакты таких организаций легко найти в сети Интернет.



В случае, если строительные отходы замечены на контейнерной площадке или в других неприспособленных для их складирования местах, необходимо обратиться в управляющую компанию или орган местного самоуправления для решения вопроса с их вывозом.





