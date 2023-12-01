пятница 1.12.2023 20:05:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:30, 1 декабря 2023 года

Орловские метеорологи получили новую станцию

Раньше у специалистов не было даже отдельного здания.



В Орле открылась новая метеостанция. Раньше у специалистов не было даже отдельного здания. Долгие годы они работали в комнате площадью в 14 квадратных метров. Станцию оснастили самым современным оборудованием. С этим помог федеральный бюджет.

Орловские метеорологи занимаются не только наблюдениями за погодой. Например, они ведут мониторинг загрязнения воздуха, поверхностных вод, прогнозы перезимовки озимых культур. Новая станция даст больше возможностей для этой работы.

Сейчас Орловская область является одной из ведущих по точности метеопрогнозов в ЦФО.




Анастасия Тычинская
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.