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14:30, 1 декабря 2023 года Орловские метеорологи получили новую станцию Раньше у специалистов не было даже отдельного здания.







В Орле открылась новая метеостанция. Раньше у специалистов не было даже отдельного здания. Долгие годы они работали в комнате площадью в 14 квадратных метров. Станцию оснастили самым современным оборудованием. С этим помог федеральный бюджет.



Орловские метеорологи занимаются не только наблюдениями за погодой. Например, они ведут мониторинг загрязнения воздуха, поверхностных вод, прогнозы перезимовки озимых культур. Новая станция даст больше возможностей для этой работы.



Сейчас Орловская область является одной из ведущих по точности метеопрогнозов в ЦФО.









Анастасия Тычинская



