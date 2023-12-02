Лучший бомбардир ФК "Орел" Евгений Рагулькин женился
Избранницей спортсмена стала девушка по имени Ангелина.
Торжественное событие произошло накануне в Краснодаре. Предложение своей любимой футболист сделал в июле после домашнего матча с лискинским "Локомотивом".
В минувшем сезоне Евгений Рагулькин помог своей команде завоевать кубок Союза федераций футбола "Центр", забив четыре мяча в финальном матче. Также на счету "зелено – белых" бронза первенства и серебро кубка России среди любительских команд.