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9:00, 2 декабря 2023 года

ГТРК "Орел" исполнилось 56 лет

Заставка "В эфире орловское телевидение" появилось на экранах жителей региона 2 декабря 1967-го года.



Сегодня ГТРК "Орел" отмечает 56-летие. Эфир начался с передачи "Панорама событий". Главным материалом программы был репортаж с празднования 50-й годовщины Великого октября, снятый 7 ноября.

Задержка объяснима – на съемку, проявку и перевода из негатива в позитив ушло время. В то время телевизионщики были первопроходцами и энтузиастами. Не было своих режиссеров – пригласили Розу Кучеревскую из Курска. В операторы пришли фотолюбители и техники из заводских фотолабораторий.

Корреспондентов и дикторов набирали по объявлению. Со временем новые технические возможности позволяли авторам передач расширить возможности, вести репортажи из любой точки Орловщины.

Сегодня ГТРК "Орел" – это комплекс современного оборудования мировых стандартов цифрового вещания и высокий творческий потенциал молодого поколения телевизионщиков. Передачи с логотипом "Россия. Орел" участвуют и побеждают в престижных всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В этом году вошли в число финалистов премии "ТЭФИ. Регион".

ГТРК "Орел" – это не только эфирные версии новостей из жизни региона, но и портал "Вести-Орел" и социальные сети, где внимание аудитории измеряется тысячами просмотров каждой единицы контента.


Иван Молчанов
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