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11:45, 1 декабря 2023 года

Андрей Клычков возложил цветы в Орле в сквере Танкистов

Торжественная церемония состоялась в канун Дня Неизвестного солдата.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков возложил цветы в преддверии Дня Неизвестного солдата. Живые гвоздики легли к памятнику Героям-танкистам, к братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну в Орле. Вместе с губернатором память погибших воинов почтили представители общественных и ветеранских организаций региона, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". 

День Неизвестного солдата отмечают в России с 2014 года. 3 декабря вспоминают героев, которые отдали свои жизни во имя Великой Победы, но остались безымянными. Цветы к братским могилам, памятникам и мемориалам возлагают жители российских городов, а в школах проходят уроки памяти.


Сергей Мерцалов
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