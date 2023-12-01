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13:30, 1 декабря 2023 года На Орловщине растет интерес к хоккею 1 декабря отмечается Всероссийский день этого вида спорта.







1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея. В Орле интерес к этому виду спорта ежегодно увеличивается, причем заниматься им начинают не только ребята, но и девочки – почти год назад в областной столице собрали девичью команду.



Хоккеисты важно правильно подобрать клюшку. По длине они могут доходить до подбородка, носа или бровей. Выбор зависит от возраста и амплуа. Детям лучше подбирать клюшку с длиной до подбородка. Защитникам нужна клюшка длиннее – чтобы удобнее было отбирать шайбу. Нападающим легче делать кистевой бросок и обводки с короткой клюшкой.





Анастасия Дорохова



