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13:00, 1 декабря 2023 года Орловских волонтеров отметили за неравнодушие и помощь Почетные грамоты вручили тем, кто в течение года активно помогал бойцам СВО.



Фото: пресс-служба областного Совета народных депутатов

Награждение состоялось на Конференции Орловского регионального отделения партии "Единая Россия". Грамот и благодарственных писем удостоены педагоги, студенты, медицинские работники, хозяйственники, представители администраций и простые жители. Всего в торжественном мероприятии участвовали более 500 человек, сообщает пресс-служба орловского областного Совета.



По словам спикера регионального парламента Леонида Музалевского, приоритетом сегодня является поддержка участников СВО и мирных жителей Донбасса.



- Мы с коллегами регулярно посещаем Луганскую и Донецкую народные республики, отправляем грузы в Херсонскую область, а Луганский детский дом и реабилитационный центр для несовершеннолетних стали для нас подшефными организациями, - сказал Музалевский.





Сергей Мерцалов



