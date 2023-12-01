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12:30, 1 декабря 2023 года

Заболеваемость ВИЧ в Орловской области ниже средней по России

О ВИЧ и СПИД корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская побеседовала с заведующей отделением профилактики Орловской центра СПИД Юлией Сидориной.



1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В России более полутора миллионов людей живут с ВИЧ. Только в прошлом году умерло 30 тысяч инфицированных. В Орловской области показатели зараженности ВИЧ инфекцией ниже, чем в среднем по стране.

Сегодня социальный портрет ВИЧ-инфицированного человека таков: мужчина в возрасте около 40 лет, социально адаптированный, может иметь в прошлом практику употребления наркотиков или иметь нескольких половых партнеров, практиковать незащищенные половые контакты. Для женщин средний возраст 35 – 39 лет. Тем не менее, для людей более старшего возраста процент заражения также значительный.

На Орловщине пациентам помогают как по медицинской части, так и по психологической и социальной. Обследоваться на ВИЧ можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или центре СПИД.


Елена Литинская
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