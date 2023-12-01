Орловец Платон Козлов вышел в полуфинал первенства мира по боксу
Спортсмен победил оппонента из Армении.
Фото: архив "Вести-Орел"
Единогласным решением судей орловец Платон Козлов победил Тиграна Макичяна из Армении и вышел в полуфинал первенства мира в весовой категории 57 килограммов. За выход в решающий этап орловский спортсмен поспорит с представителем Киргизии Дилёром Садировым.
Как сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий, Платон Козлов уже обеспечил себе минимум бронзовую медаль.