Главная » Новости



10:00, 1 декабря 2023 года Неосторожность при курении стала возможной причиной смертельного пожара под Орлом Трагедия случилась в деревне Чибисы.



Фото: архив "Вести-Орел"

Около десяти вечера 30 ноября в жилом доме в деревне Чибисы Свердловского района вспыхнул пожар. К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем изнутри. Спустя час пожарные нашли тело 53-летнего мужчины. Причиной трагедии могла стать неосторожность при курении, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Напомним, что по такой же причине могла произойти вчерашняя трагедия на улице Приборостроительной в Орле. Огонь унес жизнь 60-летнего мужчины



Читайте также: В Орле на Приборостроительной в пожаре погиб мужчина





Артем Ежаков



