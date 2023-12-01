Неосторожность при курении стала возможной причиной смертельного пожара под Орлом
Трагедия случилась в деревне Чибисы.
Фото: архив "Вести-Орел"
Около десяти вечера 30 ноября в жилом доме в деревне Чибисы Свердловского района вспыхнул пожар. К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем изнутри. Спустя час пожарные нашли тело 53-летнего мужчины. Причиной трагедии могла стать неосторожность при курении, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
Напомним, что по такой же причине могла произойти вчерашняя трагедия на улице Приборостроительной в Орле. Огонь унес жизнь 60-летнего мужчины