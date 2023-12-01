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9:37, 1 декабря 2023 года

На Красном мосту в Орле перекрыли движение транспорта

Проезд закрыт из-за церемонии возложения цветов к памятнику Героям-танкистам.

Фото: "Вести-Орёл"

Утром 1 декабря по Красному мосту в Орле запретили движение транспорта. Согласно постановлению орловской мэрии, проезд закрыт из-за церемонии возложения цветов к памятнику Героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Баграмяну.

Движение приостановлено до 11.00 по улице Гостиной (от улицы Гагарина до Красного моста), Красному мосту, по улице Московской (от Красного моста до переулка Новосильского), по улице Пушкина (от Красного моста до улицы 3-я Курская).

Также до 11.00 запрещена стоянка транспортных средств на улице Пушкина (от Красного моста до пересечения с 4-й Курская), на улице Московской (от Красного моста до улицы Степана Разина), на площади Мира (от улицы Пушкина до улицы Московской).

Отметим, что никаких официальных объявлений и перекрытии движения по Красному мосту не было. Образовались пробки. Как рассказали сайту "Вести-Орел" водители, серьезно затруднено движение по Герценскому мосту и в Советском районе в целом.






Сергей Мерцалов
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