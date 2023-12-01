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9:30, 1 декабря 2023 года

На перекрестке Московской и Герцена в Орле изменят схему движения

Это связано с открытием Красного моста.

Фото: архив "Вести-Орел"

В мэрии Орла прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Одним из вопросов стало обеспечение правил безопасности дорожного движения после открытия Красного моста. В схему в районе центра будут внесены изменения.

Как рассказал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Никита Митряев, вскоре будет изменена схема движения по улице Московской в районе пересечения с улицей Герцена в части запрета левого поворота со второй полосы движения. Напомним, что когда закрывался Красный мост, водителям разрешили поворачивать с Московской на Герценский мост с двух полос. Та же схема действует при движении с Герцена на Московскую.

Также на прежнее место вернется знак запрета стоянки транспорта в районе ТЦ "Радуга". Речь идет о правилах постановки транспорта относительно проезжей части в районе поликлиники №1 по улице Московской, где запрещена парковка "елочкой", сообщили в мэрии Орла.


Артем Ежаков
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