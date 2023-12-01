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21:01, 30 ноября 2023 года

Губернатор Клычков наградил налоговиков

Церемония награждения состоялась в ходе коллегии УФНС.

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды сотрудникам налоговых органов. Мероприятие состоялось в ходе расширенного заседания коллегии УФНС России по Орловской области. Сотрудники налоговой службы получили почетные грамоты и благодарности губернатора и облсовета, а также ведомственные награды.

Современная налоговая служба – это высокие технологии, помноженные на ответственность и профессионализм сотрудников. Все это является базовым условием для успешной работы, открытости и доступности налоговых услуг для граждан и нашего хозяйственного комплекса, - сказал Андрей Клычков.

Руководитель управления Ирина Емельянова доложила, что за 10 месяцев 2023 года в бюджет РФ управлением собрано более 42 миллиардов рублей. Это на 5,2 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе областного правительства.


Сергей Силаев
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