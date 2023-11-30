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20:30, 30 ноября 2023 года Маркетолог рассказал орловцам, как не потерять деньги в интернет-магазинах Маркетплейсы – это площадки, где орудуют мошенники.







Жители Орловщины используют в качестве досуга интернет-магазины. Некоторые жители региона набирают в корзину товаров на 200 тысяч рублей.



Руководитель маркетингового агентства напомнил орловцам, что выгоду можно получить не всегда, даже если предлагается скидка на товар.



– Многие компании, к сожалению, используют определенные черные маркетинговые трюки, которые позволяют завлечь клиента, при этом не дать ему дополнительную выгоду, которую ему обещают за счет скидок, - рассказал Антон Лобанов.



На маркетплейсах орудуют и мошенники. Так, недавно орловчанка потеряла 250 тысяч рублей, оценивая товары. По просьбе мошенников выкупила товары на круглую сумму, а затем от них отказалась.





Сергей Силаев



