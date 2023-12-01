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11:00, 1 декабря 2023 года Сохраняющим традиционные ремесла орловцам присвоили звание "Народный мастер" Решение приняли на заседании Художественно-экспертного совета 23 ноября.
Фото: архив "Вести-Орел"
Звание "Народный мастер Орловской области" присвоили четырем орловским педагогам:
- Рябинкину Юрию Сергеевичу - резьба по дереву,
- Цуканову Ивану Дмитриевичу - плетение лаптей,
- Филатовой Татьяне Петровне - плешковская игрушка,
- Черногоровой Валентине Николаевне - орловский спис.
Отметим, что звание "Народный мастер Орловской области" присваивают пожизненно тем, кто внес значительный вклад в сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в регионе. Для получения звания мастера должны проработать в этой сфере не менее 5 лет. Сергей Мерцалов
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