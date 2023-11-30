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16:30, 30 ноября 2023 года Туляк ответит в орловском суде за ДТП, в котором погиб его сын Смертельная авария произошла в сентябре.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области в суд передано дело о смертельном ДТП. Перед Фемидой ответит 43-летний житель Тульской области.



Трагедия произошла 18 сентября на автодороге "Орел – Ефремов". Как рассказали в региональном СУ СК России по Орловской области, нетрезвый мужчина нарушил ПДД, потерял управление машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В легковушке погиб 15-летний сын обвиняемого.



Мужчина полностью признал вину. Ему грозит от 5 до 12 лет заключения.





Артем Ежаков



