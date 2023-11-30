Школам Орловской области вручили ключи от трех десятков автобусов
Автопарк учебных заведений традиционно пополняется перед Новым годом.
30 ноября ключи от 34 новых автобусов получили руководители школ Орловской области. Всего в регионе подвозят детей 307 автобусов, и 236 из них уже заменили на новые.
В сегодняшней партии – 22 автобуса ПАЗ и 12 автобусов ГАЗ, купленных на средства федерального бюджета.
Ключи от автобусов получили учебные учреждения Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Кромского, Мценского, Новодеревеньковского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов, Орловского муниципального округа. Также транспорт получили Мезенский лицей, Некрасовская школа-интернат, Крутовская, Троснянская, Болховская школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Орловский лицей-интернат.