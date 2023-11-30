четверг 30.11.2023 21:01:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:00, 30 ноября 2023 года

Школам Орловской области вручили ключи от трех десятков автобусов

Автопарк учебных заведений традиционно пополняется перед Новым годом.



30 ноября ключи от 34 новых автобусов получили руководители школ Орловской области. Всего в регионе подвозят детей 307 автобусов, и 236 из них уже заменили на новые.

В сегодняшней партии – 22 автобуса ПАЗ и 12 автобусов ГАЗ, купленных на средства федерального бюджета.

Ключи от автобусов получили учебные учреждения Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Кромского, Мценского, Новодеревеньковского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов, Орловского муниципального округа. Также транспорт получили Мезенский лицей, Некрасовская школа-интернат, Крутовская, Троснянская, Болховская школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Орловский лицей-интернат.


Екатерина Габова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.