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19:00, 30 ноября 2023 года Школам Орловской области вручили ключи от трех десятков автобусов Автопарк учебных заведений традиционно пополняется перед Новым годом.







30 ноября ключи от 34 новых автобусов получили руководители школ Орловской области. Всего в регионе подвозят детей 307 автобусов, и 236 из них уже заменили на новые.



В сегодняшней партии – 22 автобуса ПАЗ и 12 автобусов ГАЗ, купленных на средства федерального бюджета.



Ключи от автобусов получили учебные учреждения Глазуновского, Дмитровского, Залегощенского, Кромского, Мценского, Новодеревеньковского, Новосильского, Покровского, Свердловского, Сосковского, Троснянского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов, Орловского муниципального округа. Также транспорт получили Мезенский лицей, Некрасовская школа-интернат, Крутовская, Троснянская, Болховская школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Орловский лицей-интернат.





Екатерина Габова



