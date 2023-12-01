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8:30, 1 декабря 2023 года В Орловской области учредили литературную премию имени Ивана Рыжова Цель проекта - поддержать талантливых литераторов, работающих в жанре рассказа.



Фото: архив "Вести-Орел"

Открытую ежегодную литературную премию имени Ивана Рыжова учредили по инициативе Орловской областной организации Союза писателей России и администрации Кромского района. На соискание принимают книги, сборники рассказов и эссе, изданные в течение двух лет, предшествующих году присуждения премии. Ограничений для авторов по возрасту, гражданству, месту жительства и месту публикации нет, отмечает региональный инфопортал.



Заявки на соискание премии принимают в формате pdf до 1 июля каждого года в отделе культуры Кромского района по адресу: 303200, Орловская область, Кромской район, поселок Кромы, Пушкарский переулок, д. 1. Подробно с Положением о премии можно ознакомиться по этой ссылке.





Сергей Мерцалов



