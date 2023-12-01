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8:00, 1 декабря 2023 года

Орловский павильон на Международной выставке "Россия" посетил Иосиф Рогаль

Известный поэт провел здесь мини-презентацию своих произведений.

Фото: портал Орловской области

Орловскую экспозицию на ВДНХ посетил современный поэт и композитор Иосиф Рогаль. Автор более двух десятков поэтических книг и сборников песен презентовал здесь свои произведения и отдохнул под сенью Тургеневского дуба.

Несколько экземпляров книги "Главный Дед Мороз России" Иосиф Рогаль подарил председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, сотрудникам и гостям павильона. Об этом сообщает портал Орловской области.

Иосиф Михайлович Рогаль - член Союза писателей Беларуси, Союза писателей Союзного государства, автор многих стихотворных книг для детей и взрослых. Его называют народным дипломатом. Вклад Иосифа Рогаля в укрепление дружбы народов России и Беларуси отмечен множеством наград.


Сергей Мерцалов
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