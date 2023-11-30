Орловский суд отправил за решетку участника оружейной ОПГ
Мужчина проведет шесть лет в колонии строгого режима.
Фото: УФСБ России по Орловской области
Железнодорожный районный суд Орла приговорил участника организованной преступной группы к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Как сообщили в региональном УФСБ, вердикт вступил в законную силу.
Группу "накрыли" в августе прошлого года. Она занималась незаконным оборотом огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. В ее состав входили три человека.