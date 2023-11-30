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13:31, 30 ноября 2023 года Орловский суд отправил за решетку участника оружейной ОПГ Мужчина проведет шесть лет в колонии строгого режима.



Фото: УФСБ России по Орловской области

Железнодорожный районный суд Орла приговорил участника организованной преступной группы к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Как сообщили в региональном УФСБ, вердикт вступил в законную силу.



Группу "накрыли" в августе прошлого года. Она занималась незаконным оборотом огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. В ее состав входили три человека.



Правоохранители изъяли пистолет системы "Вальтер", детали пистолета-пулемета МП-40, 25 девятимиллиметровых патронов "Люгер".







Ранее суд вынес обвинительный приговор другому члену группы, отправив его за решетку на четыре года.





Артем Ежаков



