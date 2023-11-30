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17:30, 30 ноября 2023 года Орловские коммунальщики командированы в Троицкий район ЛНР Специалисты помогают коллегам пройти отопительный сезон.



Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Глава регдепартамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин и главный инженер Орелводоканала Владислав Терновых посетили подшефный Орловщине Троицкий район Луганской Народной Республики. В поселке Троицкий на этой неделе дежурят специалисты из Кромского и Малоархангельского районов.



Латынин и Терновых проверили работу объектов ЖКХ. Они работают в штатном режиме.



Ранее Орловщина передала сюда полиэтиленовые трубы, насос, муфты, задвижки, клапаны, хомуты, кабель, станции управления глубинными насосами и другие запасные материалы.



Отопительный период в Троицком районе ЛНР начался 16 октября и проходит без происшествий. Напомним, что ранее на Орловщине приняли решение помочь району пройти зимний сезон. На базе АО "Орелгортеплоэнерго", АО "Орелоблэнерго", МПП ВКХ "Орелводоканал", МУП "Водоканал" Мценска и МУП "Водоканал" Ливен есть полностью обеспеченные материально-техническими средствами постоянные аварийно-восстановительные бригады. При необходимости они будут командированы в Троицкий район для оказания помощи.





Артем Ежаков



