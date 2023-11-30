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12:30, 30 ноября 2023 года Три человека пострадали в столкновении фур в Орловской области ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Мценском районе.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

Вечером 29 ноября на 322-м километре трассы М-2 "Крым" столкнулись три фуры, три человека пострадали. По предварительной информации регионального УГИБДД, водитель "Мерседеса" не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком "ДАФ". Последний от удара вылетел в кювет, а "Мерседес" следом врезался в другую фуру.



Водитель немецкого грузовика госпитализирован. Два других шофера получили травмы, но лечение в стационаре им не понадобилось.





Артем Ежаков



